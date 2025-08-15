Primavera, Guidi: "Volevo andare nel calcio dei grandi, ma poi è arrivata la Roma. Sono tornato dove ero stato molto bene" (VIDEO)

SPORTITALIA - Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva e si è soffermato sul suo ritorno nel club giallorosso. Ecco le sue parole: "La mia è stata un'estate un po' travagliata. La mia idea era quella di tornare nel calcio dei grandi e colgo l'occasione per ringraziare il Milan per aver capito la mia situazione. Poi, nel momento in cui mi sono liberato, è venuta fuori questa opportunità con un programma pluriennale con la Roma, dove ero stato benissimo. Quindi siamo tornati dove eravamo stati molto bene".
