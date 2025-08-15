Primavera, Guidi: "Volevo andare nel calcio dei grandi, ma poi è arrivata la Roma. Sono tornato dove ero stato molto bene" (VIDEO)

SPORTITALIA - Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva e si è soffermato sul suo ritorno nel club giallorosso. Ecco le sue parole: "La mia è stata un'estate un po' travagliata. La mia idea era quella di tornare nel calcio dei grandi e colgo l'occasione per ringraziare il Milan per aver capito la mia situazione. Poi, nel momento in cui mi sono liberato, è venuta fuori questa opportunità con un programma pluriennale con la Roma, dove ero stato benissimo. Quindi siamo tornati dove eravamo stati molto bene".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)