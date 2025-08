Primavera, Guidi: "Sono soddisfatto e ringrazio la Roma. Ci stiamo avvicinando alla prima di campionato" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni del club per commentare il ritiro pre-campionato dei suoi ragazzi. Ecco le sue parole per questi ultimi giorni di ritiro a Pinzolo:

Mister, siamo nel cuore di questo ritiro. Prima di tutto le chiedo come sta andando e quanto è soddisfatto del lavoro che stiamo facendo qui.

"Sono estremamente soddisfatto, sono estremamente soddisfatto e colgo l’occasione per ringraziare la società, la Roma, il team manager Marzocca, perché ci hanno dato la possibilità di svolgere un ritiro in una location straordinaria per poter lavorare e ci hanno messo nelle condizioni di svolgere un ritiro veramente con l’attenzione ai minimi dettagli. Hanno permesso ai ragazzi di poter esaudire le richieste che lo staff sta facendo a loro, che sono veramente tante. Non ci è mancato e non ci sta mancando niente in questo ritiro per poter far sì che siamo pronti alla prima di campionato. È una location dove nel passato ci sono state tantissime società di Serie A e quindi un ritiro che ci sta veramente piacendo in tutto".

Tutto ai massimi livelli, ritiro studiato come ci diceva nel dettaglio, poi però c’è l’imprevisto, purtroppo, che non dipende da nessuno, e cioè causa maltempo è stata cancellata l’amichevole con il Cittadella. Quanto pesa nel lavoro settimanale un imprevisto del genere?

"È stato un peccato, è stato un peccato perché la pioggia è caduta copiosa e ha reso il campo impraticabile e ci ha precluso di effettuare un test estremamente probante per la squadra e per i ragazzi. Ci avrebbe dato modo, a noi come staff, di vedere ciò che sta venendo bene e che i ragazzi stanno interpretando nel migliore dei modi, e soprattutto ci avrebbe dato modo di analizzare gli errori e le cose da migliorare. Però queste sono cose che possono capitare. Noi ora dobbiamo pensare al lavoro quotidiano, agli allenamenti e poi al prossimo match che sarà contro il Trento, sarà dello stesso livello di difficoltà".

Doppie sedute, tantissimo lavoro sia fisico che tecnico-tattico, poi ritorno a Trigoria: da lì tutta rapidità, tutta brillantezza, dove si andrà a limare quel che manca fino all’esordio.

"Sì, ci stiamo avvicinando a quello che è il nostro esordio in campionato a Parma, alla prima giornata di campionato. Stiamo chiaramente diminuendo un po’ i volumi di lavoro, cercando di aumentare le velocità dei nostri ragazzi non solo di gambe ma anche di pensiero, di esecuzione dei gesti tecnici, in maniera tale da farsi trovare pronti all’inizio del campionato. Gli ultimi dieci giorni li svolgeremo in casa nostra, nelle nostre strutture, che saranno poi ciò che ci accompagnerà quotidianamente e soprattutto ogni singola partita di campionato. Però, ripeto, ciò che ho detto in precedenza: è stato un ritiro, ed è un ritiro, estremamente bello da vivere nella quotidianità, perché abbiamo a che fare con delle strutture veramente di altissimo livello".