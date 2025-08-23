Primavera, Guidi: "Essere giovani è una forte motivazione. Tornare al Tre Fontane è un'emozione" (VIDEO)

Domani alle ore 16:30 la Roma Primavera farà il suo debutto casalingo in campionato contro l'Atalanta. Obiettivo tre punti per i ragazzi di Sdopo il pareggio alla prima in trasferta contro il Parma. Il tecnico ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club.

"Basta leggere le rose, i numeri di maglia che hanno assegnato a tutti i giocatori del campionato Primavera. Ci saranno tantissime squadre a limite di età. Per noi è una forte motivazione perché sappiamo che ci metteranno alla frusta, sia dal punto di vista fisico che dell'esperienza, e questo è per noi motivo di grande crescita. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più degli altri, avendo un'età media inferiore a tente squadre. Ma questo non deve essere un problema per noi."

La partita di Parma quanta esperienza può dare al gruppo per capire come interpretare certe partite da subito?

"Tanta. Ogni partita è per noi motivo di grande crescita. Abbiamo finito di analizzare le cose fatte bene e gli errori commessi a Parma, dove si è toccato con mano che bisogna maturare velocemente in tante situazioni. Anticipando tanti ragazzi che hanno ancora poche presenze ci possono essere degli errori, ma sta alla nostra intelligenza e alla loro capacità di apprendere superarli velocemente per diventare giocatori migliori."

Emozionato per il ritorno al Tre Fontane? Subito una gara difficile

"Forte emozione. Torno in un ambiente che è stato casa per due anni, dove ho vissuto momenti veramente belli. Chiaramente è una cosa che mi regala felività ed emozione. Abbiamo un avversario di fronte che ci deve far capire quanto siamo migliorati rispetto alla settimana scorsa. L'Atalanta ha un settore giovanile all'avanguardia, ha sempre squadre estremamente competititve. Sappiamo che è un'altra partita da prendere con forte motivazione e concentrazione, con attenzione su ogni singolo pallone, perché dispone di giocatori ed elementi che possono farti male in qualsiasi momento."