Primavera, Guidi: "Abbiamo le potenzialità per fare molto bene" - Della Rocca: "Punto al massimo per migliorarmi"

Il campionato Primavera della Roma inizia con un pareggio per 2-2 contro il Parma. La formazione di Guidi passa in svantaggio, poi ribalta il risultato grazie alle reti di Romano e Della Rocca, ma subisce il pareggio finale degli emiliani nel primo minuto di recupero. Il tecnico giallorosso e Mattia Della Rocca hanno commentato il risultato della squadra nel post partita.

FEDERICO GUIDI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Il dispiacere nasce dal fatto che i ragazzi pur essendo molto più giovani avevano ribaltato la partita, superando le difficoltà. Siamo andati sotto, l'avevamo ribaltata, abbiamo avuto la palla per chiuderla. Poi c'è stato l'episodio nei primi minuti di recupero che ci ha precluso di tornare a Trigoria con una vittoria. Dobbiamo portarci dietro tutto ciò che abbiamo visto in questa partita. Siamo una squadra che deve fare tanto, questi ragazzi hanno ampi margini di miglioramento. Devono calarsi in un campionato di adulti, però sono convinto che abbiano le potenzialità per fare molto bene, e oggi lo hanno dimostrato. Tocca a noi lavorare quotidianamente per far sì che migliorino dal punto di vista tecnico, tattico e fisico: in questo senso abbiamo ancora qualche difficoltà."

MATTIA DELLA ROCCA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Sapevamo di venire qui a Parma e trovare una squadra molto fisica. Abbiamo lottato fino all'ultimo per conquistare i tre punti, ma non ci siamo riusciti. Pensiamo subito a domenica prossima. Il gol è stato importante perché è stato testimonianza di un secondo tempo aggressivo, solo che non abbiamo portato a casa la vittoria. Se mi sento protagonista? No, mi sento in dovere di aiutare i più giovani, fare le cose che facevo anche l'anno scorso in campo, divertirsi e puntare sempre al massimo per migliorare."

(asroma.com)

