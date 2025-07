In casa Roma si lavora anche al nuovo assetto dell'area scouting per quanto riguarda il settore giovanile. Come scrive Gazzetta Regionale, Roberto Vichi è già operativo da diversi giorni in qualità di Responsabile Scouting. Con lui Gianmarco Migliorati, che sarà Coordinatore delle varie aree. Ancora da sciogliere il nodo Bruno Conti.

