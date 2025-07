Settore giovanile, primo contratto da professionista per il classe 2009 Di Mascio: "Consapevole di poter dare ancora di più" (FOTO)

La Roma guarda al futuro e blinda un altro talento del settore giovanile: Davide Di Mascio, centrocampista classe 2009 assistito dall'agenzia Lian Sports Group, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il sedicenne ha espresso tutta la sua gioia su Instagram dopo il grande traguardo raggiunto: "Sono fiero e orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la Roma, consapevole di poter dare ancora di più per raggiungere nuovi obiettivi. Ringrazio la mia famiglia che mi sostiene ogni giorno per realizzare i miei sogni, il mio agente Antonio Gialloreto, la mia agenzia Lian Sports Group e la società per la fiducia mostrata nei miei confronti. Il tempo ripaga sempre. Forza Roma".

