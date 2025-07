Roma, primo contratto da professionista per Lorenzo Dal Bon (classe 2009): "Onorato di aver firmato con la squadra del mio cuore"

Un altro giovane talento lega il suo futuro alla Roma. Lorenzo Dal Bon, trequartista classe 2009 attualmente in forza alla formazione Under 17, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club giallorosso. Un passo fondamentale per la carriera del ragazzo, nato proprio a Roma e cresciuto nel settore giovanile del club.

È stato lo stesso Dal Bon a dare l'annuncio con un post sul suo profilo Instagram, pubblicando la foto della firma a Trigoria: "Onorato di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la squadra del mio cuore. Un grazie speciale va alla società per la fiducia, al mio agente, alla mia famiglia e a tutte le persone che mi supportano e sopportano ogni giorno. È solo l'inizio!".