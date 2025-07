Roma Primavera, al via la preparazione: test atletici e primo allenamento. Il 13 agosto test con l'Ostiamare, il 18 il debutto in campionato

Campi d'allenamento di nuovo 'aperti' a Trigoria per la nostra Primavera, prima squadra giallorossa a tornare al lavoro in vista della nuova stagione sportiva. Dopo l'ufficializzazione del ritorno di Federico Guidi e i consueti test atletici, la prima sessione di allenamento ha aperto ufficialmente il pre-campionato della nostra squadra U20, un percorso lungo più di 40 giorni, che terminerà a Parma il 18 agosto, giorno del debutto nel Primavera1.

Non solo allenamenti, però, perché anche il programma delle amichevoli è ricco: il primo appuntamento è per il 19 luglio in trasferta contro il Benevento, squadra che milita in Lega Pro. Stesso coefficiente di difficoltà pochi giorni dopo, il 25 luglio, quando allo stadio Francioni alle ore 17.45 andrà in scena Latina-Roma U20, appuntamento ideale per riabbracciare alcuni ex giocatori del settore giovanile giallorosso.

L'apice di questo lungo pre-campionato si toccherà in occasione del ritiro in montagna e precisamente a Pinzolo, in Trentino-Alto Adige, dal 27 luglio al 7 agosto, quando la Roma di Guidi si allenerà sui campi Pineta e Claudio Cereghini, che in passato hanno ospitato anche la nostra Prima Squadra.

Dopo un allenamento congiunto il 29 luglio con il Pieve Di Bono, squadra di Prima Categoria, in Trentino-Alto Adige si giocheranno altre due amichevoli contro due selezioni di Lega Pro: il 2 agosto alle 18 a Lavarone contro il Cittadella e il 6 agosto alle 18:30 contro il Trento presso lo stadio Briamasco, atto finale del ritiro prima del rientro a Roma.

Chiuderà la lunga preparazione estiva della Primavera l'appuntamento contro l'Ostiamare, il 13 agosto presso il Magrelli Active di Cascia.

Nei giorni successivi, a Trigoria, Federico Guidi penserà esclusivamente al debutto ufficiale in campionato, previsto in trasferta, lunedì 18 agosto a Parma, con fischio d'inizio alle ore 16:30.

(asroma.com)

