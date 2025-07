Primavera: passi avanti per il ritorno di Guidi in panchina. Oggi possibile svolta decisiva

L'avventura di Gianluca Falsini sulla panchina della Roma Primavera sembra terminata e il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo allenatore. Negli ultimi giorni stanno crescendo le quotazioni del ritorno di Federico Guidi, il quale ha lasciato il Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Lorenzo Canicchio, la società è al lavoro da una settimana per convincerlo e nelle ultime 24 ore si sono registrati dei passi avanti tra le parti. Già oggi potrebbe essere la giornata decisiva.

— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 1, 2025