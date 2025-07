Primavera, Guidi: "Ragazzi straordinari, stanno andando oltre la fatica. L'obiettivo è portarli in prima squadra". Domani alle 17.30 test contro il Benevento (VIDEO)

Alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Benevento, in programma domani alle 17:30, il tecnico della Roma Primavera Federico Guidi ha fatto il punto sui primi dieci giorni di ritiro ai canali ufficiali del club. L'allenatore si è detto molto soddisfatto dell'approccio del gruppo. "L'impatto è stato estremamente positivo. Ho trovato ragazzi a cui piace lavorare, estremamente attenti. Stiamo lavorando duramente per far passare i principi che ci devono guidare in questa stagione", ha dichiarato Guidi, sottolineando l'impegno dei suoi giocatori: "Stanno andando oltre la fatica, c'è soddisfazione per quello che stanno facendo".

Il tecnico ha poi parlato del potenziale della squadra: "È una squadra che secondo me ha grandi margini di miglioramento e forse nemmeno loro sanno dove possono arrivare. Penso che abbiano veramente delle enormi potenzialità che si devono mano a mano trasformare in qualità".

Infine, un commento sugli impegni precampionato, scelti volutamente di alto livello: "Mi aspetto che provino a mettere in campo ciò che abbiamo lavorato. Queste amichevoli ci devono far capire i nostri pregi e i difetti da limare", ha spiegato Guidi. Il confronto con avversari più esperti è fondamentale per il vero obiettivo del settore giovanile: "È giusto che si confrontino con avversari molto più pronti sia dal punto di vista fisico che della malizia. Tutti quei dettagli li devono aiutare ad andare nel campo qui accanto a noi. Il nostro obiettivo è quello di produrli quanti più possibili nella nostra prima squadra".

?️ Le parole di mister Guidi alla vigilia della prima amichevole estiva della Primavera ?



? Domani alle 17:30 a Benevento#ASRoma pic.twitter.com/VI93eWrTNm — AS Roma (@OfficialASRoma) July 18, 2025