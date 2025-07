Primavera, Guidi: "Positive le amichevoli con Benevento e Latina. Nel ritiro a Pinzolo lavoreremo sui dettagli"

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in vista dell'inizio del ritiro a Pinzolo, che si svolgerà dal 27 luglio al 7 agosto. Ecco le parole del tecnico.

Prima il Benevento, poi il Latina: che indicazioni ha avuto dalle prime due amichevoli?

“Sono state due amichevoli estremamente utili per capire in che direzione stiamo lavorando e le sensazioni sono molto positive, perché già in occasione del secondo test contro il Latina siamo molto migliorati in entrambe le fasi di gioco. Sia con il Benevento che con il Latina la squadra ha mostrato solidità e compattezza, ma soprattutto è emersa la volontà di cercare di essere estremamente propositivi provando ad avere il possesso del pallone. I ragazzi mi sono piaciuti e devo dire che a distanza di una settimana tra un test e l’altro, hanno fatto passi in avanti. Contro il Latina abbiamo giocato un ottimo primo tempo e anche nel secondo, a parte i primi dieci minuti, la squadra si è imposta e avrebbe meritato il pareggio. Ovviamente non è il risultato quello che conta, ma soprattutto la direzione del percorso intrapresa e quindi le sensazioni sono molto positive”.

A Trigoria la squadra sta lavorando molto duramente, è soddisfatto di quanto fatto finora?

“I ragazzi in queste settimane stanno assimilando i carichi di lavoro che io, insieme al mio staff, stiamo proponendo loro e devo dire che è un gruppo estremamente piacevole da allenare perché interpretano le sessioni ad altissima intensità. Hanno un grande spirito di sacrificio e dimostrano anche di saper soffrire e quindi siamo molto contenti di quanto fatto finora”.

Ora il ritiro a Pinzolo, in Trentino: come cambierà il lavoro in questa seconda fase della preparazione estiva?

“Il ritiro in Trentino ci permetterà di stare insieme per 24 ore ed è il modo migliore per unire il gruppo e per lavorare nei minimi dettagli sia dal punto di vista tecnico-tattico, sia dal punto di vista fisico. È chiaro che, con l’avvicinarsi del debutto in campionato, diminuiremo i carichi di lavoro per migliorare in termini di velocità e brillantezza. Inoltre, il focus rimarrà sul lavoro tecnico e tattico, provando a migliorare ogni aspetto del gioco, dalla costruzione alla finalizzazione, senza dimenticare l’aspetto difensivo”.

