Primavera, BENEVENTO-ROMA 1-0 HT: Manconi firma il vantaggio

Primo test stagionale per la Roma Primavera di Federico Guidi. I giovani giallorossi sono di scena oggi, sabato 19 luglio, all'Antistadio "Carmelo Imbriani" per affrontare in amichevole la prima squadra del Benevento, formazione che milita nel campionato di Serie C. Fischio d'inizio fissato per le ore 17:00.

BENEVENTO: Vannucchi; Scognamillo, Saio, Romano; Pierozzi, Talia (C), Maita, Simonetti; Manconi, Salvemini, Carfora.

A disp.: Esposito, Sena, Marrone, Viscardi, Prisco, Del Gaudio, Tsingaras, Starita, Della Morte, Ciurleo.

All.: Gaetano Auteri.

ROMA: Marcaccini; Lulli, Terlizzi, Nardin, Cama; Di Nunzio, Bah, Scacchi; Coletta, Cinti, Della Rocca.

A disp.: Stomeo, Mirra, Zinni, Arduini, Belmonte, Panico, Maccaroni, Troiani, Carlaccini, Tesauro, Ferrara, Kehayov.

All.: Federico Guidi.