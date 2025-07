Calciomercato Roma, occhi sul calcio sudafricano: ufficiale l'ingaggio del giovane Tladi. L'agente Abong: "Giallorossi interessati anche a Mosimane" (FOTO e VIDEO)

La Roma pensa al futuro e lo fa osservando con grande attenzione il calcio in Sudafrica. Secondo quanto riportato dal portale, Reatlegile "Rea" Mosimane (figlio del leggendario allenatore Pitso Mosimane) è vicino al trasferimento in giallorosso. Il ragazzo milita attualmente nell'Under 14 dei Kaizer Chiefs e ha impressionato gli scout della società capitolina nel corso di alcuni provini organizzati da club europei tramite un'accademia sportiva.

Inoltre la Roma si è già assicurata Ikenna Tladi, centrocampista di nove anni, e a confermarlo è l'agente Jorge Abong della Rojo Soccer Agency: "Ikenna Tladi ha ufficialmente firmato per l'AS Roma. Il mese scorso abbiamo organizzato dei provini anche per Rea Mosimane e il club è interessato a ingaggiarlo. Inoltre abbiamo organizzato un test per Shamir Mattera della SuperSport, il quale è stato chiamato dal club per partecipare alla pre-season alla fine di luglio. Gli osservatori europei sono stati qui e sono rimasti impressionati da Tladi, prima che lui partisse per l'Italia con la madre per finalizzare l'accordo. Ora è un giocatore dell'AS Roma. Questi non sono gli unici tre giocatori che andranno in Italia. Stiamo lavorando anche su altri calciatori e quando tutto sarà sistemato vi aggiorneremo. In Sudafrica c'è un grande potenziale di giovani giocatori che si trasferiranno in Europa".

Anche il piccolo Ikenna Tladi ha confermato sui social il trasferimento alla Roma: "Ufficialmente un nuovo giocatore della Roma a 9 anni. Ringraziamo Dio per la sua grazia. I nostri sogni sono concreti, continuiamo a lavorare sodo".