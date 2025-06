Under 18, Roma-Inter 1-0: giallorossi in finale scudetto contro il Torino (FOTO)

Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone si è svolta la semifinale scudetto 2024/25 del campionato Under 18 tra la Roma di mister Ciaralli e l'Inter. I giallorossi si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol di Alessandro Di Nunzio (assente per la finale per via di un doppio cartellino giallo) e hanno così raggiunto la finale, in programma il 19 giugno alle 20:00 a Latina contro il Torino.