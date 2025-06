Settore giovanile: ecco il parco allenatori per la prossima stagione

In attesa di definire la situazione legata alla Primavera, la Roma ha confermato i quattro tecnici del settore giovanile. In Under 18, con il gruppo dei 2008, ci sarà Mattia Scala. In Under 17 confermato invece Toti che erediterà proprio il gruppo dei 2009 allenato da Scala nell'ultima stagione. Per quanto riguarda l'Under 16, sarà Marco Ciaralli a guidare la truppa dei 2010. L'altra riconferma porta il nome invece di Mirko Trombetti che seguirà ancora l'Under 15. In via di definizione le guide tecniche di Under 14 e Under 13 Pro, che dovrebbero rimanere sotto la gestione di Valerio D'Andrea e Alessio Cervelli, dopo l'ultima buonissima annata culminata con le finali Scudetto. Per quanto riguarda i dirigenti, sono pronti a proseguire in giallorosso per almeno un altro anno sia Bruno Conti che Alberto De Rossi.

(gazzettaregionale.it)

