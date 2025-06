Roma Primavera, Falsini pronto all'addio. Possibile promozione per Ciaralli dall'Under 18

Nonostante una regular season dominata alla guida della Roma Under 20, l'avventura di Gianluca Falsini sulla panchina della Primavera giallorossa sembra essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Il Romanista, l'attuale tecnico sarebbe pronto a lasciare a causa di alcune incomprensioni extra-campo che avrebbero impedito il proseguimento del rapporto, nonostante l'ottimo lavoro svolto sul campo, terminato con la sconfitta in semifinale scudetto contro la Fiorentina.

Il club si è già mosso per individuare il successore. Tra i nomi valutati ci sarebbero stati quelli di Galloppa e Greco, profili effettivamente contattati dalla Roma ma che, per motivi diversi, al momento sarebbero tramontati. Non è da escludere, a questo punto, una soluzione interna: Gianluca Ciaralli, attuale allenatore dell'Under 18 giallorossa e tecnico che ha sempre ben figurato nel settore giovanile, potrebbe avere delle chance di promozione, ricalcando quanto avvenuto la scorsa stagione quando lo stesso Falsini fu promosso dopo l'addio di Guidi.

(ilromanista.it)

