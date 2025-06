Primavera: preso il giovane spagnolo Romero Corredera

Colpo di prospettiva per la Roma Primavera. Ufficiale, infatti, l'acquisto del giovane spagnolo Miguel Romero Corredera. Attaccante classe 2009, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile di Las Rozas, è pronto ad iniziare la sua avventura nel settore giovanile giallorosso. A darne conferma la stessa agenzia che cura gli interessi dello spagnolo: "Il giocatore Miguel Romero Corredera, cresciuto calcisticamente a Las Rozas, inizierà la sua avventura nel settore giovanile del calcio italiano dopo il suo trasferimento alla Roma.

Attaccante di grande prospettiva, con una mentalità competitiva e una crescita sportiva costante, entra ora a far parte di uno dei vivai più rinomati d’Europa. Continuiamo a puntare sullo sviluppo integrale dei nostri giocatori e ad accompagnarli in ogni passo del loro percorso. Da Las Rozas alla Roma. Il cammino è appena iniziato. Congratulazioni, Miguel!".

