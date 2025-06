Primavera, la Roma punta al ritorno di Guidi sulla panchina dopo il suo addio al Milan

Possibile un altro ritorno a Trigoria: Federico Guidi potrebbe tornare sulla panchina della Roma Primavera. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, il tecnico, che ha risolto oggi il contratto con il Milan dopo una sola stagione, sarebbe il profilo che il club giallorosso sta provando a convincere per guidare nuovamente la formazione U20, dopo l'addio di Gianluca Falsini. La trattativa non viene descritta come semplice, ma allo stesso tempo gli ostacoli potrebbero essere superati, lasciando aperta la porta a un possibile ricongiungimento tra il tecnico, alla guida della Primavera dal 2022 al 2024, e la società giallorossa.

(gazzettaregionale.it)

