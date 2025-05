'Torneo Di Bartolomei': giovedì via alla VII edizione. Quadrangolare con Alba Roma, Fortitudo e Pro Roma

Giovedì 15 maggio a Trigoria c’è la VII edizione del Torneo intitolato alla memoria di Agostino Di Bartolomei. Oltre all’Under 13 dell’AS Roma, al quadrangolare parteciperanno anche quest’anno le formazioni pari età di Alba Roma 1907, Fortitudo e Pro Roma, eredi delle società fondatrici del Club.

Il torneo – che si disputerà sul Campo Di Bartolomei – avrà inizio alle ore 16 (apertura cancelli ore 15:30) con la prima delle due semifinali, per proseguire alle 17 con la seconda sfida e concludersi con la finale, prevista per le 18. Alla manifestazione parteciperanno ex compagni e tecnici legati ad Ago nelle varie fasi della sua carriera in giallorosso, mentre il Club farà omaggio a tutti gli spettatori di un ricordo dedicato alla sua memoria. Per poter assistere, è necessario prenotare gratuitamente sul sito dell'AS Roma il proprio posto entro le 13.30 del 15 maggio.