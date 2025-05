Roma Primavera, lesione muscolare alla coscia per Buba Sangaré: da valutare per i playoff

Non arrivano buone notizie in casa Roma Primavera: il terzino Buba Sangaré (acquistato la scorsa estate) si è infortunato ieri in allenamento e, come riporta Filippo Biafora de "Il Tempo", ha riportato una lesione muscolare alla coscia. Per il classe 2007 rischia quindi di finire in anticipo la stagione, dopo aver totalizzato 14 presenze, 1 gol e 1 assist: la speranza è di recuperarlo almeno per i playoff di campionato.