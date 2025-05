Primavera, ROMA-FIORENTINA 0-0: segui in tempo reale. Inizia il match

In campo la Roma Primavera. Alle 20.30 i ragazzi di Gianluca Falsini affrontano la Fiorentina allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park nella semifinale scudetto per staccare il pass per l'ultimo atto. La partita si gioca in gara unica e non sono previsti i tempi supplementari: in caso di parità al 90°, si andrà direttamente ai rigori. Per l'occasione il tecnico giallorosso si affida a Coletta, Graziani e Della Rocca.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: De Marzi; Mannini, Nardin, Reale, Cama; Marazzotti, Romano, Levak; Graziani, Coletta; Della Rocca.

A disp.: Marcaccini, Seck, Golic, Mirra, Almaviva, Di Nunzio, Sugamele, Marchetti, Bah, Zefi, Ceccarelli.

All.: Falsini.

FIORENTINA: Leonardelli, Baroncelli, Gudelevicus, Harder, Tarantino, Rubino, Keita, Romani, Trapani, Kouadio, Scuderi.

A disp.: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Ievoli, Puzzoli, Deli, Braschi, Elia, Vieira, Bertolini, Caprini.

All.: Galloppa.

Arbitro: Alberto Poli. Assistenti: Michele Fracchiolla - Angelo Tomasi. IV uomo: Andrea Migliorini.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

1' - Inizia il match.