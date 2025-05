Primavera, ROMA-ATALANTA 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (VIDEO)

Torna in campo la Roma Primavera e lo fa oggi alle ore 14 contro l'Atalanta nel match valido per l'ultima giornata della regular season. I giallorossi, già certi del primo posto, sono in vetta alla classifica con 80 punti, mentre la Dea è quindicesima a quota 46.

IL TABELLINO

ROMA: Marcaccini; Mannini, Mirra, Nardin, Marchetti; Marazzotti, Romano, Levak; Coletta, Graziani; Della Rocca.

A disp.: Kehayov, Seck, Golic, Di Nunzio, Sugamele, Bah, Zefii, Ceccarelli, Arduini.

All.: Falsini.

ATALANTA: Zanchi; Rinaldi, Ramaj, Armstrong; Simonetto, Galafassi, Cakolli, Mencaraglia, Baldo, Idele, Manzoni.

A disp.: Bugli, Sonzogni, Ghezzi, Capac, Asiatico, tavanti, Bonsignori Goggi, Arrigoni, Camara, Ruiz De Valdivia.

All.: Bosi.

Arbitro: Djurdjevic. Assistenti: Bosco - Di Carlo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

1' - Al via il match.

PREPARTITA

13:46 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da mister Falsini. Intanto è in corso il riscaldamento.