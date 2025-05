Primavera, Mirra: "Devo lavorare più degli altri per essere mettere in difficoltà il mister"

Jacopo Mirra, giocatore della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria sull'Empoli. Ecco le parole del giovane giallorosso:

"Bisogna riprendere continuità e smalto di una volta, questa partita serviva poco per la classifica ma tanto per le fasi finali. Essendo rientrato ora, devo lavorare più degli altri per essere pronto e mettere in difficoltà il mister".

Sulla vittoria contro l'Empoli.

"L'approccio della squdra è stato perfetto, in una partita difficile perché, come detto, contava poco per la classifica. Questa vittoria dimostra che la squadra, a prescindere dall'importanza della gara, approccia sempre allo stesso modo".

