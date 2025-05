Primavera, Falsini: "Dobbiamo onorare il campionato, ma contro l'Empoli farò delle rotazioni" (VIDEO)

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro l'Empoli, valido per la trentasettesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 17. Ecco le sue parole: "Il primo obiettivo raggiunto era la semifinale, il secondo il primo posto. Dobbiamo cercare di recuperare i ragazzi che sono fuori e di aumentare la capacità fisica di altri. Lo si è visto anche nel secondo tempo contro l'Inter. I ragazzi hanno una voglia incredibile di giocare la semifinale, ma prima pensiamo all'Empoli perché sarà una partita difficile nonostante l'importanza minore. Dobbiamo comunque onorare questo campionato, finora abbiamo fatto un lavoro fantastico".

Come si affronta una partita del genere?

"Bisogna avere rispetto per il calcio, il campionato e l'avversario. Dobbiamo fare la migliore partita possibile, ma chiaramente farò delle rotazioni. Chiunque scenderà in campo dovrà dimostrare di essere all'altezza di questa squadra".

Cosa vuoi vedere in allenamento da qui fino alla semifinale?

"La capacità e la voglia di migliorarsi costantemente. Mi devono mettere in difficoltà, voglio arrivare alla partita del 26 con tanti dubbi perché vuol dire che si sono allenati bene. Bisogna essere ambiziosi e cercare di migliorarsi nella singola seduta di allenamento".