Primavera, Falsini: "Dobbiamo finire bene la regular season. La semifinale sarà la partita più importante dell'anno" (VIDEO)

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro l'Atalanta, valido per la trentottesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 14. Ecco le sue parole: "La cosa più importante è il fatto che i ragazzi che hanno giocato meno hanno dimostrato di esserci mentalmente e fisicamente. Inoltre hanno qualità tecniche importanti, perché altrimenti non sarebbero qui alla Roma. Il lavoro è stato fatto bene, il merito è loro e stanno facendo un percorso importante. Sono contento, non era facile giocare a Empoli in quel modo".

Contro l'Atalanta ci sarà un po' di turnover?

"Dobbiamo decidere. Alcuni giocatori fondamentali non ci saranno perché non stanno benissimo e tra 10 giorni ci sarà la partita più importante dell'anno, quindi dobbiamo cercare di recuperarli il più velocemente possibile. Vediamo se sarà una formazione simile a Empoli o una via di mezzo e probabilmente sarà così. Cerchiamo di finire bene la regular season, che per noi è stata fantastica. Vogliamo abbracciare per l'ultima volta i nostri tifosi, che ci sono stati sempre vicini e li dobbiamo ringraziare. Speriamo di finire nel migliore dei modi".

Poi la testa sarà alla semifinale...

"Sì, da sabato mattina penseremo alla semifinale. Dobbiamo chiudere bene questa regular season e devo valutare la condizione di alcuni giocatori per vedere se stanno bene e ci possono dare una mano nelle rotazioni".