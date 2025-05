Primavera, Falsini: "Abbiamo fatto una bella partita, i ragazzi hanno giocato bene"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto una bella partita, i ragazzi hanno giocato bene, nonostante la gara valesse poco ai fini della classifica, in casa di una squadra tosta dimostrando un'importante mentalità e determinazione".

Sulle prestazioni dei singoli.

"Bah ha fatto una grande partita, così come Zefi fino a quando la condizione fisica lo ha aiutato. Sono poi felice per il ritorno di Mirra e per Ceccarelli: meritava questo premio perché durante la stagione ha sofferto in silenzio per aver giocato poco e oggi speravo che potesse segnare. Ci è andato vicino. In più abbiamo fatto esordire anche Terlizzi, è andato tutto bene, è stata una bellissima giornata".

