Primavera, EMPOLI-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Al via il match

Torna in campo la Roma Primavera e lo fa oggi alle ore 17 contro l'Empoli nel match valido per la trentasettesima giornata di campionato. I giallorossi hanno blindato il primo posto in classifica con due giornate d'anticipo e sono a 77 punti, mentre i toscani sono diciottesimi a quota 34.

IL TABELLINO

EMPOLI: Vertua; Moray, Mannelli, Falcusan; Egan, Matteazzi, Bacci, El Biache; Barsotti, Zanaga, Popov.

A disp.: Versari, Majdandzic, Asmussen, Solbes, Trdan, Matta, Scienza, Rugani, Olivieri, Tordiglione, Gravelo.

All. Birindelli.

ROMA: De Marzi; Mannini, Marchetti, Seck, Cama; Bah, Romano, Levak; Zefi, Graziani; Almaviva.

A disp.: Jovanovic, Kehayov, Mirra, Terlizzi, Della Rocca, Sugamele, Lulli, Ceccarelli, Arduini, Mariani, Carlaccini.

All. Falsini.

Arbitro: Dini. Assistenti: Palermo - Iuliano.

LA CRONACA DELLA PARTITA

1' - Al via il match.