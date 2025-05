Primavera Best XI: presenti Falsini, Reale e Coletta. Il tecnico: "Ringrazio Alberto De Rossi e i miei ragazzi"

Tre protagonisti della Roma Primavera sono presenti nel "Primavera Best XI". Presso lo "Sportitalia Village" sono stati premiati i migliori giocatori e il miglior tecnico del campionato Primavera: presenti i giallorossi Reale, Coletta e Falsini.

Filippo Reale (Miglior difensore): “Soddisfatto della mia stagione, è stato un anno ricco di emozioni con un finale tutto da vivere. Abbiamo fatto una grande stagione, ora inizio un mini campionato dove sarà tutto diverso. Io ho iniziato da esterno alto, in Under 16 ho iniziato a trasferirmi in difesa. L’estate scorsa mi hanno provato in un nuovo ruolo, io mi adatto e cerco di fare il massimo. A chi mi ispiro? Van Dijk”.

Federico Coletta (Miglior centrocampista): "Abbiamo chiuso questo campionato con un bel distacco sulla seconda, adesso dobbiamo dimostrare di avere qualcosa in più degli altri. Io il nuovo Frattesi? Lui è un calciatore affermato da cui prendere spunto, spero di riuscire ad avere una carriera come la sua. I gol? Merito di tutta la squadra. A chi mi ispiro? Bellingham”.

Gianluca Falsini (Miglior allenatore dell'anno): “Grazie ai miei colleghi per questo premio, è un onore. Ringrazio la famiglia Friedkin, il mio staff, Alberto De Rossi e i miei ragazzi che ogni giorno mi fanno crescere”.

