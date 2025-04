Roma Primavera: intervento chirurgico alla spalla sinistra per Litti, sarà dimesso giovedì (COMUNICATO)

Tegola per la Roma Primavera. Nella giornata odierna Marco Litti, terzino sinistro giallorossa, si è sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico alla spalla sinistra e presso Klinik Gut di St. Moritz. Ecco il comunicato della società capitolina: "In data odierna, presso Klinik Gut di St. Moritz, il calciatore Marco Litti è stato sottoposto dal Prof. Ahlbaeumer, e alla presenza del medico sociale, ad intervento chirurgico in artroscopia di riparazione della lesione di Bankart e ricostruzione della lesione HAGL alla spalla sinistra. Il calciatore verrà dimesso nella giornata di giovedì e inizierà il protocollo riabilitativo".

