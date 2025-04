Roma Primavera, Falsini: "Venire qui e vincere così è stato grandioso. Servivano mentalità forte e cuore grande"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria per 1-3 in casa del Sassuolo terzo in classifica. Ecco le sue parole:

"Venire qua e vincere così è stato grandioso da parte dei ragazzi. Ribadisco che il Sassuolo è una squadra ben allenata, con un ottimo allenatore e dei ragazzi di prospettiva e molto più grandi di noi. Oggi abbiamo fatto una partita fantastica, chiaramente a tratti non è stata bellissima però serviva più che la tecnica e la tattica oggi serviva una mentalità forte e un cuore grande come solo questa squadra ha. Ci mancano cinque partite e dobbiamo fare ancora meglio, continuare a fare il nostro percorso e vedremo in che posizione saremo per i playoff. C’è tempo per i bilanci, intanto faccio i complimenti a tutti per questo primo step".

