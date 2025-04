Primavera, SASSUOLO-ROMA 1-1 (1' Romano, 11' Minta): errore di Seck nel pari dei neroverdi

La Roma Primavera fa visita al Sassuolo con l'obiettivo di staccare i neroverdi, attualmente terzi in classifica e distanti 4 punti dai giallorossi, al comando della graduatoria davanti all'Inter, che insegue a due punti.

Falsini sceglie il tridente offensivo con Graziani alle spalle della coppia Coletta-Della Rocca.

IL TABELLINO:

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Corradini, Di Bitonto, T. Benvenuti; Seminari, Lopes, Frangella; Knezovic, Cardascio; Minta.

A disposizione: Vigano, Mazzetti, Benvenuti, Macchioni, Moriano, Sandro, Daldum, Tomsa, Barani, Vedovati.

Allenatore: Bigica.

ROMA: Marcaccini; Sangaré, Seck, Nardin, Reale; Levak, Romano, Marazzotti; Graziani; Coletta, Della Rocca

A disposizione: Jovanovic, Kehyaov, Terlizzi, Almaviva, Cama, Di Nunzio, Sugamele, Marchetti, Bah, Zefi, Ceccarelli

Allenatore: Falsini.

Arbitro: G. Rispoli di Locri. Assistenti: M. Rispoli e Spataro.

LA CRONACA IN TEMPO REALE:

PRIMO TEMPO

15' - Gol annullato al Sassuolo. Minta aveva di nuovo depositato in rete sfruttando un altro errore dal basso della Roma. Tutto invalidato per la posizione di fuorigioco dell'attaccante.

11' - GOL DEL SASSUOLO. Altro errore della Roma in uscita con Seck che perde il pallone in favore di Minta. Stavolta il numero 36 neroverde scarta Marcaccini prima di spedire in fondo al sacco.

4' - Errore in costruzione della Roma e Minta si invola verso la porta di Marcaccini, giallorossi salvi grazie all'errore dell'attaccante che spara alto.

1' - GOL DELLA ROMA! Dopo 35 secondi la Roma passa subito in vantaggio con Romano che di sinistro sblocca la partita al primo tiro.

1' - Inizia il match.