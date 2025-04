Primavera, ROMA-UDINESE 9-0: una goleada che vale l'allungo sull'Inter ora a -7 (FOTO)

In origine prevista ieri mattina, Roma-Udinese di Primavera ha subìto lo slittamento ad oggi per via della morte di Papa Francesco. La sfida è terminata con una goleada della Roma, addirittura 9-0, con la tripletta di Almaviva che già nel primo tempo aveva indirizzato l'incontro.

Questo successo spinge la squadra di Falsini a +7 sull'Inter, prenotando un posto direttamente per le semifinali della poule-scudetto.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90' - Dopo altre occasioni per i giallorossi per segnare il 10-0, l'arbitro conclude il match senza concedere ulteriori minuti di recupero. 9-0 il risultato finale.

72' GOL DELLA ROMA! È Sangaré a segnare il 9-0 con un destro da posizione defilata che tocca la traversa ed entra in rete.

68' Sostituzione nella Roma: esce Marazzotti per infortunio, al suo posto Sugamele.

65' GOL DELLA ROMA! Arriva anche l'8-0: Coletta si iscrive al tabellino dei marcatori.

61' GOL DELLA ROMA! Immediato il 7-0: è Romano ad arrotondare il punteggio.

60' GOL DELLA ROMA! All'ora di gioco arriva il 6-0 siglato da Bah.

57' - Doppia sostituzione nella Roma: Bah e Cama rilevano Seck e Almaviva.

52' GOL DELLA ROMA! Arriva il 5-0 firmato da Seck, abile a sfruttare la respinta del portiere Kristancig.

46' - Via alla ripresa con due novità per la Roma: in campo Marazzotti e Zefi. Landolfo la novità nella formazione dell'Udinese.

PRIMO TEMPO

48' FINE PRIMO TEMPO. Con 3 minuti di recupero, si conclude il primo tempo sul risultato di 4-0.

42' POKER GIALLOROSSO! Ancora Almaviva per il 4-0: tripletta per il classe 2006 che di testa sfrutta al meglio il cross di Mannini. 3 gol in 7 minuti per Almaviva che indirizzano pesantemente l'incontro.

37' TRIS DELLA ROMA! Arriva il 3-0 e la doppietta di Almaviva che ruba il pallone a Conti e s'invola verso il portiere avversario battendolo per la seconda volta personale, la terza dei giallorossi.

35' GOL DELLA ROMA! Raddoppio di Almaviva: Kristancig non trattiene e sulla respinta il classe 2006 firma il 2-0.

30' GOL DELLA ROMA! Arriva il vantaggio dei giallorossi con Graziani: tiro secco sul primo palo che vale l'1-0 per la squadra di Falsini.

26' - Palo della Roma. È Seck ad andare vicino al gol ma la conclusione del difensore viene respinta dal legno.

1' - Via alla sfida.

ROMA: De Marzi; Sangaré, Seck, Nardin, Reale; Mannini, Romano, Graziani; Almaviva; Della Rocca, Coletta.

A disposizione: Jovanovic, Kehayov, Marazzotti, Terlizzi, Cama, Sugamele, Marchetti, Bah, Zefi, Ceccarelli, Teixeira.

Allenatore: Falsini

UDINESE: Kristancig; Lazzaro, Shpuza, Bonin, Olivo, Busolini, Conti, Dalvi, Xhavara, El Bouradi, Marello.

A disposizione: Mosca, Owusu, Polvar, Cella, Del Pino, Cosentino, Vinciati, Severino, Landolfo.

Allenatore: Bubnjic

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino. Assistenti: Ingenito e Meraviglia.