Primavera: Genoa-Roma si disputerà lunedì 28 aprile alle 14.00

"Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 35a giornata del Campionato Primavera 1 sono riprogrammate come segue:

FIORENTINA-MONZA lunedì 28 aprile 2025 ore 12.00 GENOA-ROMA lunedì 28 aprile 2025 ore 14.00 CREMONESE-CESENA lunedì 28 aprile 2025 ore 16.00