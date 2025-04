Primavera, Falsini: "Sono contento per i ragazzi, hanno dimostrato una mentalità importante"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha commentato la vittoria sul Genoa ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco le sue parole:

"Bella vittoria. Abbiamo fatto una gara importante contro una squadra tosta e sono contentissimo per i ragazzi perché anche oggi hanno dimostrato una mentalità importante. Peccato per il gol alla fine, dovevamo e potevamo evitarlo. Però sono contentissimo. Ancora è presto per tirare le somme ma stiamo facendo qualcosa di importante. Non era il nostro obiettivo eguagliare il record dei punti fatti. Chiaramente per questi ragazzi è un plus. A noi interessa dominare il gioco e cercare di migliorare prima individualmente, poi come collettivo. Da questo punto di vista i numeri ci danno una mano, siamo felicissimi. Ci sono ancora tre partite e vogliamo farle bene tutte e tre".

(asroma.com)

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE