Primavera, Falsini: "Pretendo che la squadra dia sempre il meglio e sia vicina alla perfezione" - Seck: "Molto felice per il mio primo gol" (VIDEO)

Gianluca Falsini e Mohamed Seck hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria in rimonta per 2-1 nel match contro il Torino valido per la trentaduesima giornata del campionato Primavera. Ecco le loro parole.

FALSINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Sono strafelice. Pretendo che questi ragazzi diano sempre il meglio e che siano vicini alla perfezione. La fase di non possesso non mi è piaciuta tanto, ma giocavamo contro una squadra con una fisicità incredibile e che rispetto a noi aveva oltre un anno di differenza considerando gli undici titolari. Il Torino in estate è partito come una delle prime cinque squadre, aver portato a casa la partita in questo modo ci fa lavorare con ancora più convinzione e serenità. In più iniziamo a mettere i giocatori al loro posto e questo non è male...".

I cambi hanno rivitalizzato la squadra nella ripresa...

"Questo è quello che vorremmo. Dobbiamo cambiare in fase di non possesso e farla con più movimento possibile, sicuramente farò vedere i 15 minuti iniziali della ripresa ai ragazzi per capire. Se si muovono e creano spazio, con la loro abilità tecnica, riusciamo veramente a mettere in difficoltà gli avversari".

SECK AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Abbiamo sofferto nel secondo tempo le loro ripartenze e i calci piazzati, ma siamo stati bravi a essere squadra e a non subire tanto. Questo gruppo, quando c'è da soffrire, è sempre il massimo".

Il tuo primo gol in Primavera?

"Molto felice, ho fatto guadagnare tre punti importantissimi alla squadra in ottica classifica. Spero di continuare così".

Oggi avete preso tre legni...

"Siamo stati sfortunati sotto porta, ma siamo stati bravi a crederci e a creare occasioni. Non ci siamo mai arresi".

VAI AL VIDEO DELLE INTERVISTE