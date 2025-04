Primavera, Falsini: "Dobbiamo guardare la nostra evoluzione. I ragazzi hanno tanto entusiasmo". Mannini vicino al rientro (VIDEO)

Alla vigilia dell'impegno di campionato della Roma Primavera nella trasferta contro il Genoa di domani alle 14:00, sono state diffuse le parole del tecnico Gianluca Falsini ai canali ufficiale del club.

Falsini inizia facendo il punto sulla situazione infortunati, confermando il recupero graduale del gruppo ma l'assenza di un elemento chiave: "Stiamo giorno dopo giorno recuperando giocatori che ci sono mancati per diversi mesi. Non abbiamo ancora recuperato Mannini, ma lo faremo sicuramente alla prossima partita."

L'allenatore sottolinea poi la difficoltà e l'importanza della sfida contro il Sassuolo, visti come possibile avversario nella post-season: "Poi tanta voglia di mettersi a confronto di una squadra molto forte come il Sassuolo. Non dimentichiamoci che è la detentrice del titolo italiano, quindi l'allenatore è lo stesso. Sarà una partita difficile, ma bella." Falsini aggiunge: "Dico due aspetti importanti. Il primo, che abbiamo un margine per poter fare qualsiasi tipo di gara sotto questo punto di vista. E il secondo è il fatto che dobbiamo capire e vedere che da ora in poi ci saranno quasi tutti, non tutti, ma scontri con squadre che potremmo ritrovare se dovessimo andare a play-off nella post season. Quindi è un duplice obiettivo lunedì."

Alla domanda su possibili accorgimenti tattici specifici per affrontare la solida difesa (vista anche nello 0-0 dell'andata), Falsini ribadisce la volontà di concentrarsi sulla crescita della propria squadra: "Ma io credo che sicuramente guarderemo come guardiamo tutte le squadre il Sassuolo, dobbiamo guardare la nostra evoluzione. Nel senso che dopo l'infortunio di Misitano abbiamo dovuto cambiare gioco-forza un po' la nostra fase di possesso. Io credo che adesso dobbiamo cavalcare un po' questa situazione, questo modo di interpretare il calcio quando abbiamo la palla."

Pur riconoscendo le qualità avversarie ("Poi chiaramente sappiamo che il Sassuolo ha delle individualità soprattutto dal centrocampo in su, importanti per questo campionato che sposta negli equilibri. Quindi dobbiamo stare attenti."), il mister conclude riaffermando la filosofia incentrata sulla Roma: "Sicuramente non è che adotteremo qualcosa per il Sassuolo. Cercheremo sempre di fare qualcosa per la Roma, nel senso che è qualcosa che sviluppi il nostro progetto, qualcosa che ci faccia fare un passo in avanti. Poi, come dico sempre, a volte fare un passo indietro vuol dire anche farne due avanti, dipende. Quindi vediamo come va la partita, vediamo come ci arriviamo, però se mi parli dell'entusiasmo, chiaramente, i ragazzi ne hanno tantissimo."