Primavera, Falsini: "Contro il Torino dovremo faticare per imporre il nostro gioco" (VIDEO)

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in vista della partita di domani alle 13:00 contro il Torino. Ecco le sue parole:

"Siamo contenti perché come ho detto nel post-partita abbiamo giocato una buona gara contro un avversario difficile e ho visto degli elementi che quest'anno hanno giocato non sempre e hanno risposto benissimo. Encomio a questi ragazzi che hanno fatto una partita importante".

Il Torino è difficile da capire.

"Non abbiamo tante informazioni, abbiamo visto la partita con l'Empoli, sono molto fisici, hanno elementi importanti anche dal punto di vista tecnico, ma soprattutto è una squadra fisica, di corsa, dovremo faticare per imporre il nostro gioco, per fare una buona partita. Contro queste squadre dovremo sì far valere le nostre peculiarità, il palleggio, l'intensità quando gli altri hanno palla, ma anche fare corse indietro perché hanno giocatori che con la corsa ci daranno fastidio".

Non ci sarà Misitano, ha già alternato Zefi ad Almaviva. Dovrà reagire tutta la squadra a questa assenza.

"Da due, tre settimane abbiamo cambiato la fase di possesso, abbiamo cercato di cambiare alcuni aspetti, con tre centrocampisti offensivi più Romano. Possibile che riproporremo questa situazione con il Torino, gli interpreti vedremo, ma gioco forza dobbiamo cambiare, non abbiamo qualcuno con le caratteristiche di Giulio".