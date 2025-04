Primavera, Falsini: "Contro il Sassuolo la miglior partita dell'anno. Roma-Udinese? Non dobbiamo sbagliare dal punto di vista mentale" (VIDEO)

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club a due giorni dalla partita contro l'Udinese, valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Ecco le sue parole.

Sassuolo-Roma?

“È stata una bella prova da parte nostra dal punto di vista mentale. Abbiamo fatto una partita diversa dalle altre. Questa squadra ha un cuore speciale, va sottolineata ancora di più la prova di carattere e mentale che è stata fatta considerando tutte le assenze. È abbastanza semplice dirlo, ma è stata la miglior partita dell’anno”.

Cosa temere di Roma-Udinese?

“Si riparte dalla mentalità. Ho detto che ai ragazzi che preparare gare come quelle con il Sassuolo è più facile mentre preparare la partita contro l'Udinese è più difficile a livello di stimoli. Dobbiamo rispettare l’Udinese che è una squadra che ha dei valori ed è la squadra più giovane del campionato, mentre noi siamo la seconda. Sarà difficile dal punto di vista mentale e non dobbiamo sbagliare. Sappiamo quali sono i nostri valori tecnici, sarà una gara diversa rispetto al Sassuolo. Dobbiamo essere pronti dal punto di vista mentale e le squadre che arrivano in fondo non sbagliano questo tipo di partite”.

Come stai sostituendo Misitano?

“Nelle ultime 5-6 partite guardo anche le caratteristiche delle squadre avversarie, in questo momento dell’anno in particolare. Davanti ho la fortuna di avere ragazzi con varie caratteristiche, a seconda di come si allenano scelgo chi mandare in campo”.