Roma Primavera, Falsini: "Partita strepitosa" - Graziani: "Siamo una squadra che fa paura alle altre" (VIDEO)

Oggi pomeriggio al Tre Fontane la Roma Primavera ha vinto 2-1 contro la Cremonese in campionato grazie a una doppietta di Graziani. Dopo la partita il tecnico giallorosso, Gianluca Falsini, ha parlato ai media del club giallorosso: "I ragazzi hanno fatto una partita strepitosa. Per la prima volta ho giocato con quattro terzini dietro e devo fare un encomio particolare per Marchetti, ha fatto una partita fantastica e davanti aveva il capocannoniere del campionato. Ma tutti hanno giocato molto bene".

Quanto è stato importante pareggiarla subito?

"Fondamentale, anche perché non meritavamo lo svantaggio. Abbiamo sbagliato dei gol facili e siamo stati imprecisi. Abbiamo sviluppato un buon gioco, il rigore era netto. Aver messo la gara subito sul binario giusto ci ha dato tranquillità e nel secondo tempo siamo stati dominanti".

A seguire anche il protagonista del match, Leonardo Graziani, ha parlato ai microfoni del canale giallorosso: "Grandissima vittoria, siamo partiti bene ma in vantaggio e siamo stati bravi a recuperare".

Hai segnato una doppietta importantissima.

"Sono molto contento anche perché non segnavo da un bel po'. Devo ringraziare Misitano perché mi ha passato il pallone. Sono contento per me e per la squadra".

Ti sei fatto un'idea delle forze del campionato? Dove potete arrivare?

"Prima della partita ho detto alla squadra che sarebbe stata una gara difficile. In classifica siamo a +3 dall'Inter e possiamo arrivare in fondo. Siamo una squadra che mette paura alle altre, sono molto contento".

