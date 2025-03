Roma Primavera, Falsini: "Cagliari campo difficile. Dobbiamo continuare con il nostro percorso" (VIDEO)

Gianluca Falsini, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dell'impegno di domani dei suoi ragazzi. La Roma affronterà il Cagliari. Ecco le parole dell'allenatore della Primavera giallorossa:

“Non ho una tabella, in testa ho due cose: il Cagliari e recuperare i tanti ragazzi che in questo momento sono fuori per infortunio, questa è la mia tabella. Dopodiché dobbiamo continuare il percorso che stiamo facendo, non so se arriveremo tra le prime due o cinque/sei. Quello che dobbiamo fare è continuare a giocare un calcio propositivo, di dominare il gioco, ma anche di vincere le partite sporche come stiamo facendo nell’ultimo periodo. Devo essere sincero, questo è un passaggio importante per l'evoluzione di un calciatore: questi ragazzi nell’ultimo mese stanno facendo anche questo miglioramento. Siamo contenti. Alla fine vedremo dove ci collocheremo in classifica”.

A Cagliari servirà questo atteggiamento?

“Sì, sicuramente. Basta guardare i numeri: sono tra le prime 4 in casa. Campo difficile, dove loro si esaltano. Hanno un fortissimo senso di appartenenza, la Sardegna è una regione fantastica, ti fanno pesare tutto questo. Dobbiamo essere pronti a tutto questo, ad affrontare una gara diversa rispetto l’andata. Dobbiamo essere, come ho detto prima di Verona e Genoa, pronti mentalmente. Lo stiamo facendo e dovremo continuare a farlo”