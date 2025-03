Primavera, ROMA-MILAN: le formazioni ufficiali. Zefi in attacco, Graziani, Coletta e Litti alle sue spalle

Alle 11:00 il fischio di inizio di Roma-Milan, gara di campionato Primavera. I ragazzi di Falsini scenderanno in campo contro i rossoneri per continuare la corsa in testa alla classifica. Qualche defezione tra i giallorossi, con Falsini che ha scelto di puntare su Zefi al centro dell'attacco. Buba giocherà terzino destro, Cama a sinistra.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Sangare, Marchetti, Reale, Cama; Di Nunzio, Romano; Coletta, Graziani, Litti; Zefi.

A disp.: Jovanovic, Kehayov, Marazzotti, Levak, Nardin, Almaviva, Della Rocca, Jurgec, Bah, Ceccarelli, Morucci

All.: Falsini

MILAN: Longoni, Bakoune, Paloschi, Perrucci, Sala, Liberali, Dutu, Comotto, Hodzic, Magni, Scotti.

A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Ossola, Perera, Bonomi, Perina, Asanji

All.: Guidi

Arbitro: Mbei. Assistenti: Parisi - Colaianni