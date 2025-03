Primavera, BOLOGNA-ROMA 0-2 (6' Di Nunzio, 33' Della Rocca): fine primo tempo. Di Nunzio e Della Rocca sfruttano due incertezze di Happonen (FOTO)

Torna in campo la Roma Primavera, reduce da due sconfitte consecutive, e oggi alle ore 13 affronta il Bologna nel match valido per la trentunesima giornata di campionato. I giallorossi sono momentaneamente secondi in classifica a 61 punti (Inter prima a 63 ma ha giocato una partita in più), mentre i felsinei sono terzultimi a quota 29.

IL TABELLINO

BOLOGNA: Happonen; Puukko, Ivanisevic, Tomasevic, Papazov (35' Baroncioni); Menegazzo, Nordvall, Jaku; Tonin, Castaldo, Ravaglioli.

A disp.: Widmer, De Luca, Labedzki, Amey, Lai, Di Costanzo, Tomczyk, Barbaro, Addessi, Byar.

All.: Colucci.

ROMA: Marcaccini; Marchetti, Seck, Nardin, Reale; Di Nunzio, Romano; Marazzotti, Coletta, Della Rocca; Almaviva.

A disp.: Kehayov, Stomeo, Golic, Levak, Graziani, Cama, Sugamele, Bah, Lulli, Zefi, Ceccarelli.

All.: Falsini.

Arbitro: Mastrodomenico. Assistenti: Palla - Di Dio.

Marcatori: 6' Di Nunzio, 33' Della Rocca.

Ammoniti: Ravaglioli (B).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

46' - Fine primo tempo: Bologna 0-2 Roma.

45' - Un minuto di recupero.

42' - Cross pericoloso di Baroncioni per Menegazzo, ma il calciatore del Cagliari non riesce ad arrivare alla sfera.

36' - Della Rocca lancia in profondità Marazzotti, ma la sua conclusione termina alta.

35' - Primo cambio per il Bologna: esce l'infortunato Papazov ed entra Baroncioni.

34' - Menegazzo spaventa la Roma, altro salvataggio di Nardin.

33' - 0-2 Roma! Di Nunzio lancia Della Rocca, il quale supera l'uscita imperfetta di Happonen con un pallonetto e sigla la rete del raddoppio.

25' - Il Bologna sfiora il pareggio con una grande conclusione di sinistro di Tonin, che finisce di poco alta sopra la traversa.

22' - Nardin salva tutto in scivolata su Ravaglioli.

15' - Primo squillo del Bologna con Castaldo, Marcaccini blocca la conclusione.

11' - Fallo di Ravaglioli su Seck, l'arbitro estrae il primo cartellino giallo del match.

6' - Roma subito in vantaggio! Di Nunzio appoggia al volo con il sinistro sul cross di Romano e trafigge un distratto Happonen, il quale non calcola bene la traiettoria del pallone e si fa bucare.

5' - Occasione per la Roma: Romano calcia dalla distanza, la palla finisce sui piedi di Seck che non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

12:46 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Falsini.