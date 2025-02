Roma Under 17: primo contratto da professionista per il classe 2008 Falcetta (FOTO)

La Roma blinda uno dei suoi talenti dell'Under 17. Come annunciato su Instagram dall'agenzia SportsMaxi, il classe 2008 Pietro Teixeira Falcetta ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il numero 10 si è legato al club giallorosso per ulteriori tre anni e in questa stagione ha messo a referto 8 reti e 4 passaggi vincenti in 13 partite sotto la guida di Alessandro Toti.

"Momento speciale! Il centrocampista Pietro Falcetta ha firmato il suo primo contratto da professionista con l'AS Roma, valido per tre anni - l'annuncio dell'agenzia che cura gli interessi del sedicenne -. Pietro è alla sua seconda stagione nel settore giovanile del club ed è una delle punte di diamante della sua generazione grazie a prestazioni eccellenti e numeri impressionanti. Un altro passo verso una carriera di successo, Pietro! Continuiamo così".