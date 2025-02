Primavera, Falsini: "Sampdoria avversario temibile, servirà attenzione. Dobbiamo lavorare sulla gestione delle partite 'sporche'"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro la Sampdoria, valida per la venticinquesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 15. Ecco le sue parole.

A mente fredda la squadra sa di aver fatto una grande prestazione contro la Fiorentina e che è mancato solo il risultato?

“Assolutamente si. Abbiamo rivisto la partita insieme, ci siamo soffermati su quello che abbiamo sbagliato e su quello che abbiamo fatto bene e sicuramente siamo ancora più consapevoli di aver fatto una buona prestazione contro un avversario forte. Abbiamo dominato il gioco, purtroppo c'è mancata la fase di finalizzazione. Sapendo dove abbiamo sbagliato, abbiamo potuto lavorare su aspetti specifici”.

Ora ci aspetta una partita molto diversa, contro una squadra come la Sampdoria che ha assolutamente bisogno di punti salvezza.

“La Sampdoria è squadra temibile soprattutto quando gioca in casa. Sono ben organizzati, davanti non ti danno punti di riferimento ed hanno alcune individualità veramente importanti. Abbiamo studiato il nostro avversario e sappiamo che dovremo fare attenzione. Ci aspetta probabilmente una partita combattuta e fisica e dovremo dimostrare di avere più fame di loro e più voglia di portare a casa il successo”.

Qual è l’aspetto sul quale pensa di dover lavorare nel futuro prossimo?

“Ci concentreremo soprattutto sul lavoro individuale e sul miglioramento dei singoli. Fortunatamente una volta superato il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, avremo delle settimane standard, che ci daranno la possibilità di lavorare sul campo e migliorare. Un altro aspetto sul quale dovremo lavorare è anche quello della gestione delle cosiddette partite ‘sporche’, per vincere anche le partite in cui non siamo belli e lucidi come vorremmo, le partite in cui non riusciamo a dominare il gioco come vorremmo. Contro la Lazio e il Lecce siamo stati bravi sotto questo aspetto”.

(asroma.com)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE