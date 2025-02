Primavera, Falsini: "Domani trasferta difficile, vogliamo fare una buona partita" (VIDEO)

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club alla vigilia del match contro l'Hellas Verona (domani alle ore 13:00). Ecco le parole del tecnico:

"Il giorno di riposo a livello mentale serve un po’ a tutti. Non è un allenamento in più o in meno che ci fa preparare male o bene la partita con l’Hellas, però serve. Serve a livello fisiologico, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Sono ragazzi giovani, potrebbero allenarsi e giocare quasi tutti i giorni, ma il riposo è importante tanto quanto il lavoro".

È una trasferta difficile a 360 gradi.

"Lo era anche quella con la Sampdoria: campo piccolo e condizioni particolari. A Verona è l’opposto, perché se a Genova il campo era rallentato, questo invece è più veloce. Sembra quasi cemento per certi aspetti, ed è difficile. All’andata abbiamo fatto fatica: un buon primo tempo, ma un secondo tempo sbagliato. Loro hanno caratteristiche che possono metterci in difficoltà. Però, come dico sempre, anche Genova era un banco di prova importante e l’abbiamo superato. Siamo vogliosi di fare una buona partita anche a Verona".

Si gioca ogni tre giorni, ci si allena poco. Preferisce allenarli sul campo giocando ogni tre giorni o allenarsi di più?

"Preferisco giocare ogni tre giorni, perché significa che abbiamo tante partite e che siamo andati avanti nelle competizioni. Però faccio l’allenatore, quindi per me il mestiere è bellissimo dal lunedì al sabato, mentre la domenica dipende dalle giornate. Egoisticamente parlando, mi piace troppo allenare e vivere la quotidianità, quindi non vedo l’ora che inizi il periodo più standardizzato"