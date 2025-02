Primavera, Falsini: "Contro la Juventus mi aspetto una partita difficile, cercheremo di recuperare le energie fisiche e mentali" (VIDEO)

Alla vigilia dell'importante sfida di domani contro la Juventus (in programma alle 11:00 al Tre Fontane) il tecnico della Roma Primavera Gianluca Falsini ha parlato per i canali social del club giallorosso. Queste le sue parole: "Penso che i ragazzi soprattutto nel girone d'andata, ma era inevitabile e fisiologico, hanno un po' sofferto questo tipo di partite, invece contro la Samp e l'Hellas abbiamo vinto partite sporche e nel secondo tempo contro quest'ultimi abbiamo aggiunto una buona qualità che non era scontata. Siamo contentissimi, come ho detto a fine partita non abbiamo ancora fatto niente ma fa piacere che ci sia stata un'evoluzione da questo punto di vista e riusciamo ad adattarci anche a questo tipo di partite che per noi erano ostiche".

Roma-Juventus, partita importante non solo per il prestigio dell'avversaria. Che partita si aspetta, più spettacolare e aperta?

"Sì, mi aspetto questo, l'allenatore della Juventus ha idee moderne ed è preparato, la Juventus gioca più aperta rispetto alle nostre ultime due avversarie. Mi aspetto una partita difficile dove cercheremo di recuperare le energie fisiche e mentali e qualche giocatore, vediamo come ci arriveremo. Sicuramente mi aspetto una partita differente, più dinamica, con spazi più aperti e con possibilità di giocate individuali maggiori rispetto alle ultime due gare".