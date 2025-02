Primavera, Falsini: "Contro la Fiorentina un altro banco di prova. La spinta dei nostri tifosi sarà fondamentale" (VIDEO)

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro la Fiorentina, valida per la ventiquattresima giornata di campionato e in programma domani alle ore 18. Ecco le sue parole: "Si affrontano due squadre forti, che stanno dimostrando di meritare la classifica che hanno. Ci sono tante partite ancora, quindi non si tratta di una partita determinante. Speriamo di prolungare il nostro campionato. Sicuramente sarà un altro banco di prova, sarà una bella partita e spero che il pubblico ci aiuti perché abbiamo tanto bisogno dei tifosi. Cercheremo di fare tesoro degli errori commessi all'andata, ci hanno fatto crescere perché poi abbiamo sviluppato un altro tipo di calcio e soprattutto dal punto di vista mentale abbiamo cambiato marcia".

Il pubblico quanto può aiutare?

"Fondamentale che la nostra gente sia vicina. Ci dà una spinta incredibile, dobbiamo essere bravi e coraggiosi ad aiutarli a tifarci. Sono qui da quasi 5 anni e il romano e romanista è figo, ha proprio la Roma dentro. Ci daranno una spinta incredibile, ci servirà perché affrontiamo una squadra forte. Servirà tutta la nostra gente per far sì di portare a casa la partita".