La Roma Under 17 è a caccia di rinforzi in vista del futuro e l'ultimo nome arrivato al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è Condinho Dos Santos Ntemo. Come rivelato dal portale, il centravanti classe 2008 di proprietà dell'Union Saint-Gilloise è stato in prova nella Capitale dal 13 al 16 gennaio. Il giovane attaccante è dotato di una struttura fisica pazzesca, dato che è alto ben 187 centimetri.

