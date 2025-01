Primavera, ROMA-LAZIO 1-0 (37' Cama): segui in tempo reale. Al via la ripresa (FOTO)

Torna in campo la Roma Primavera di Gianluca Falsini e oggi alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Tre Fontane l'attesissimo Derby della Capitale contro la Lazio, valido per la ventiduesima giornata di campionato. I giallorossi si trovano al primo posto in classifica con 43 punti (gli stessi dell'Inter seconda), mentre i biancocelesti sono settimi a quota 32. Nella gara d'andata la Roma si impose per 1-2 grazie alle reti di Misitano e Romano nonostante l'inferiorità numerica dal 54' a causa dell'espulsione di Golic.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Nardin, Seck, Reale, Cama; Levak, Di Nunzio, Coletta; Graziani; Zefi, Misitano.

A disp.: Kehayov, Romano, Marazzotti, Mlakar, Almaviva, Terlizzi, Della Rocca, Ivkovic, Sugamele, Marchetti, Bah.

All.: Falsini.

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Bordon R., Nazzaro, Di Tommaso, D'Agostini, Bordoni, Farcomeni, Balde, Pinelli, Zazza.

A disp.: Bosi, Petta, Gelli, Munoz, Trifelli, Serra, Sulejmani, Marinaj, Battisti, Ciucci, Karsenty.

All.: Pirozzi.

Arbitro: Gianquinto. Assistenti: Morea - Abbinante.

Rete: 37' Cama (R).

Note: ammonito Seck (R), Di Nunzio (R), Pinelli (L). Recupero: 2' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

45' - Al via la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2' - Fine primo tempo: la Roma è in vantaggio 1-0.

45' - Due minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

44' - Gol di Zazza che sigla il pareggio su suggerimento di Balde ma l'arbitro annulla la rete per fuorigioco.

37' - GOL DELLA ROMA! Tacco di Graziani per liberare Cama in area che col sinistro trafigge il portiere biancoceleste.

25' - Chance per gli ospiti. Balde salta Di Nunzio e libera il destro che si stampa sulla traversa.

2' - Occasione Roma! Zefi cerca Seck in area che ci prova di testa, ma la difesa biancoceleste salva sulla linea.

1' - Al via il match: primo pallone battuto dagli ospiti.