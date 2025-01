Primavera, ROMA-HELLAS VERONA 1-1 (6' Monticelli, 14' Magro): fine primo tempo (VIDEO)

Torna in campo la Roma Primavera di Falsini e il 2025 si apre con il match contro l'Hellas Verona, valido per la diciottesima giornata di campionato e in programma oggi alle ore 11 allo Stadio Tre Fontane. I giallorossi sono reduci da sette vittorie consecutive e sono in vetta alla classifica con 36 punti mentre gli scaligeri sono decimi a quota 25.

IL TABELLINO

ROMA: Jovanovic; Nardin, Mirra, Golic, Cama; Levak, Romano, Marazzotti; Graziani; Della Rocca, Misitano.

A disp.: Kehayov, Seck, Mlakar, Coletta, Reale, Di Nunzio, Litti, Sugamele, Marchetti, Bah, Zefi.

All.: Falsini.

HELLAS VERONA: Magro; Nwanege, Kurti, Nwachukwu, Corradi; Agbonifo, Szimionas, Dalla Riva, Monticelli; Pavanati, Vermesan.

A disp.: Zouaghi, Popovic, Cruz, De Rossi, Vapore, Jablonski, Stella, Albertini, Philippe, Devoti, Barry.

All.: Sammarco.

Arbitro: Djurdjevic. Assistenti: Barcherini - Cardinali.

Marcatori: 6' Monticelli, 14' Magro.

Ammoniti: Levak (R), Golic (R).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

46' - Fine primo tempo.

45' - Un minuto di recupero.

42' - Roma vicinissima al 2-1: Misitano calcia con il destro e Magro salva con un grande intervento.

40' - Cartellino giallo per Golic.

34' - Hellas Verona a un passo dal raddoppio con Monticelli ma Mirra si oppone.

28' - Ammonito Levak per un intervento in ritardo su Pavanati.

21' - Pavanati si presenta da solo davanti a Jovanovic, ma il portiere della Roma salva tutto con un grande intervento.

16' - Nwachukwu calcia potente dalla distanza, palla di poco al lato.

14' - PAREGGIO DELLA ROMA! Calcio d'angolo di Marazzotti, Levak svetta di testa e buca Magro.

6' - Hellas Verona in vantaggio! Golic scivola a centrocampo, Nwanege imbuca per Vermesan, il quale si presenta davanti a Jovanovic e serve Monticelli che non sbaglia a porta sguarnita.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

10:50 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Falsini. Intanto è in corso il riscaldamento.